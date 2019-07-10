Giresun'da 23 katlı bina tepkisi

GİRESUN'da geçen yıl yapımı tamamlanan şehrin ortasındaki 23 katlı bina, kent siluetini bozduğu gerekçesiyle tepki çekiyor. Vatandaşların 'ucube' benzetmesi yaptığı bina ile ilgili konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Ortada olumsuz bir görüntü var. İzin verenler, yanlış yaptılar. Giresun'a uygun yapı değil" dedi.

Karadeniz'de, kıyı şeridi boyunca kent siluetini bozan ve görüntü kirliliği oluşturan çok katlı, imarlı ya da kaçak yapılarla ilgili imar tartışmaları sürüyor. Ordu ve Samsun gibi Giresun'da da yörenin doğal güzelliklerine gölge düşüren, yeşil bitki örtüsü ile Karadeniz arasına set oluşturan yapıların inşa edilmesi tepki görüyor. Seldeğirmeni Mahallesi'nde belediyeye ait arsayı satın alan inşaat firması tarafından verilen imar izni ile yapılan ve geçen yıl tamamlanan 23 katlı bina, kent siluetini bozduğu gerekçesiyle tepki çekiyor.

'BU BİR UCUBEDİR'

23 katlı binanın karşısında evi bulunan Can Özpınar, "Bu mahallede tüm yapılar, 4- 5 katken, 23 kata izin vermeleri kabul edilebilecek bir şey değil. Giresun'da nerede var 23 katlı bina? Ruhsatı kim verdiyse, sorumlusu odur. Bu yapı, şehrin görüntüsünü kapatmaktadır. Şehrin girişi bir aynadır. Bu da şehrin girişindedir ve görüntüyü engellemektedir. Bu bir ucubedir, turizme de bir darbedir" dedi.

Giresun'a tatile gelen Asuman Kara da bu tür binaları İstanbul'da çok gördükleri belirterek, "Giresun'da sadece bir tane yüksek katlı bina var. Çok dikkat çekiyor. Hiç yakışmamış" dedi. Sabri Cömert ise "Giresun'a uygun bir yapı değil. Biraz daha arka taraflara yapılsa, diğerlerinin önünü kesmemiş olurdu. Ortada olumsuz bir görüntüsü var. İzin verenler yanlış yaptılar. Giresun'a uygun yapı değil" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI: UYGUN BİR YAPI DEĞİL

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da dikey mimarilere karşı ciddi şerhleri olduğunu belirterek yüksek katlı binalarla güzel yapılaşma olmayacağını söyledi. Giresun'un imarla ilgili sıkıntısı olan bir şehir olduğuna kaydeden Şenlikoğlu, şunları söyledi:

"Ortada olumsuz bir görüntü var. İzin verenler, yanlış yaptılar. Giresun'a uygun yapı değil. İmar bizim için ciddi bir problem. İmar probleminin en büyük sıkıntısı, düzensiz bir yapılaşma ve öteden beri devam eden bölgeye göre ayrı ayrı bir kural etrafından şekillenmeyen bir durum söz konusu. Dikey mimarilerle bizim ciddi şerhimiz var. Yüksek katlı binalarla güzel yapılaşma olmayacağı kanaatindeyiz. Yatay mimariden tarafız. Şehrin siluetini bozan, şehrin önünü kapatan ve kötü bir görüntü getiren yapılaşmalara da ayrıca karşıyız. Yüksek katlı binaların olmayacağını söylemiyoruz. Bunun için hem zeminin, bölgenin özelliğini bozmadan, bölgeye özel yapılar yapılabilir. Yatay mimarinin olacağı yerlerde, yüksek katlı yapılaşmanın karşısındayız."



Kaynak: DHA

- Giresun