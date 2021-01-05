Giresun'da 2020 yılında uyuşturucu operasyonlarında 41 kişi tutuklandı

Giresun'da, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 41 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Giresun Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından 12 aylık dönemde uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalarda 90 operasyon gerçekleştirildi.

Polis ve jandarma ekiplerince 158 kişi gözaltına alınırken, zanlılardan adli mercilere sevk edilen 41'i tutuklandı.

Operasyonlarda 3 kilo 134 gram bonzai, 25 kilo 410 gram esrar, 6 bin 75 uyuşturucu hap, 1582 gram skunk, 799 gram eroin, 333 senteteik ecza maddesi, 373 gram metamfetamin, 165 captagon, 45 ekstazi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak