Giresun'da 2019 yılında 665 projeden 530'u tamamlandı

07.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:18

Giresun'da 2019 yılında hedeflenen 665 projenin 530'unun bitirildiği 134'ünün ise devam ettiği açıklandı.



Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu toplantısı düzenlendi. Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, il genelindeki KÖYDES çalışmaları ile diğer yatırım faaliyetlerinin hangi aşamada olduğu ele alındı.



Toplantıda KÖYDES projelerinin gerçekleşme oranları gözden geçirilirken, İl merkezi ve ilçelerinde 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen ve yapımı devam eden KÖYDES yatırımlarının slaytla sunumu yapıldı.



Yapılan sunumda, 2019 yılında Giresun'a 51 milyon 367 bin 510 Türk Lirası ödenek geldiği, bu ödeneğin 5 milyon 660 bin 867 Türk Lirasının içme suyu projelerine, 38 milyon 173 bin 216 Türk Lirasının yol projelerine, 350 bin Türk Lirasının atık su projelerine, 6 milyon 136 bin 751 Türk Lirasının ortak alıma, 1 milyon 46 bin 675 Türk Lirasının yönetim gideri olarak ayrıldığı açıklandı. Toplantıda ayrıca 2019 yılında yapılması hedeflenen toplam 665 projenin 530'unun bitirildiği, 134'ünün devam ettiği, 1'inin ihale aşamasında olduğu, 13'ünün ise iptal edildiği bilgisi verildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA