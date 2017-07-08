Giresun'da 2 Bin Keklik Doğaya Salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğünce kınalı keklik türünün de aralarında bulunduğu 2 bin keklik doğaya bırakıldı.



Yaban hayatının zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında üretilen keklikler, araçlarla Şebinkarahisar ilçesi Tamzara Mahallesi'nde belirlenen bir bölgeye taşındı.



Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, protokol üyeleri ve özel harekat polisleri keklikleri kafeslerden yaban hayatına saldı.



Vali Sarıfakıoğulları, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün yaban hayatı konusunda gösterdiği özveriyi takdirle karşıladığını söyledi.



Yaban hayvanlarını koruma noktasında bölgede yaşayanlara da görev düştüğünü dile getiren Sarıfakıoğulları, şöyle devam etti:



"Bu sorumluluk bilinci içerisinde gerçekten yaban hayatını el birliğiyle daha ileriyle götürmüş olacağız. Böylelikle daha fazla avlak sahasına ve türlerin korunmasına da büyük destek ile katkı sağlanacaktır diye düşünüyorum. Bu sebeple de bugün 2 bin keklik doğaya salındı."