Giresun'da 198 kök kenevir ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresun'da 198 kök kenevir ele geçirildi

Giresun'da 198 kök kenevir ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'un Bulancak ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı ve Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bulancak ilçesine bağlı Güzelyalı mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Ş.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramalarda 198 kök kenevir bitkisi, 1 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 64 adet kilitli poşet ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Rıdvan Öztürk/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Jet-skiler kafa kafaya çarpıştı, Ukraynalı turist öldü
Jet-skiler kafa kafaya çarpıştı, Ukraynalı turist öldü
Okmeydanı'nda Özel Harekat destekli dev asayiş denetimi
Okmeydanı'nda Özel Harekat destekli dev asayiş denetimi
Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren 85 yaşındaki kadın gözaltına alındı
Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren 85 yaşındaki kadın gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Giresun'da 198 kök kenevir ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.06.2021 19:39:39. #1.13#

title