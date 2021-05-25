Giresun'da 198 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
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Giresun'da 198 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Giresun'da 198 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'un Bulancak ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Bulancak ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Ş.K. isimli şahıs, Giresun İl Jandarma Komutanlığı ve Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evinde ve bahçesinde yapılan aramalarda 198 kök kenevir bitkisi, 1 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 64 adet kilitli poşet ele geçirildi. Olayla ilgili Giresun Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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