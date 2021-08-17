Giresun'da 185 kök kenevir ele geçirildi

Giresun'da 185 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Giresun'da 185 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, H.K'nin yasa dışı kenevir ektiği bilgisine ulaşıldı.

KOM Şube Müdürlüğü, Tirebolu ve Espiye İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince şüphelinin Tirebolu ilçesi Şirinköy'de bulunan arsası ve Espiye ilçesi Adabükü Mahallesi'nde bulunan adresinde yapılan aramada 185 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin