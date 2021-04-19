Giresun'da 176 bin dozun üzerinde aşı uygulandı
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Giresun'da 176 bin dozun üzerinde aşı uygulandı

Giresun'da 176 bin dozun üzerinde aşı uygulandı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 10-16 Nisan döneminde kapsayan verilere göre vaka sayısı 100 binde 624,22 olan Giresun'da, 176 bin 260 doz aşı uygulaması yapıldı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 10-16 Nisan döneminde kapsayan verilere göre vaka sayısı 100 binde 624,22 olan Giresun'da, 176 bin 260 doz aşı uygulaması yapıldı.

Vali Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en önemli güç olduğunu belirtti.

Kentte 105 bin 600 birinci, 70 bin 660 da ikinci olmak üzere toplam 176 bin 260 doz aşının uygulandığını kaydeden Ünlü, "Aşılama sırası gelen tüm vatandaşlarımızı, aşılarını yaptırarak bu zorlu mücadelede sağlıklı günlere davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Vali Ünlü, Giresun'da en az birinci doz aşısı olanların oranının yüzde 23,53 olduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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