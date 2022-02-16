Giresun'da 16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Haberler
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Giresun'da 16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

AA, Atakan Çıtlak - Güncel
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Giresun'da 16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Giresun'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kız hayatını kaybetti.

GİRESUN (AA) - Giresun'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'ndeki bir evde H.C.G. (21), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kız arkadaşı Sıla Ş'yi (16) bıçakladı.

Zanlının kaçtığını gören komşuların ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, Sıla Ş'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özel harekat polisleri, evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Şüpheli H.C.G, Ordu- Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanarak Giresun Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Sıla Ş. ile Ankara'da ikamet eden H.C.G'nin internette tanıştıkları, dün Ankara'dan kente gelen H.C.G'nin geceyi bir otelde geçirdiği belirlendi.

Giresun'da 16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Giresun'da 16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Giresun'da 16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Giresun'da 16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Giresun, Ankara, Sıla, 112, Güncel, Haberler

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