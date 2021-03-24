Giresun'da 121 bini aşkın doz aşılama yapıldı
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Giresun'da 121 bini aşkın doz aşılama yapıldı

24.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:37
Giresun'da 121 bini aşkın doz aşılama yapıldı

Giresun'da, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 121 bin 94 doz birinci ve ikinci doz aşı uygulamasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Giresun'da, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 121 bin 94 doz birinci ve ikinci doz aşı uygulamasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı ilk aşamanın 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarına başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 23 Mart Salı günü itibarıyla Giresun'da toplam 121 bin 94 doz aşı uygulaması yapıldığı kaydedilerek, "73 bin 180 kişiye birinci doz ve 47 bin 914 kişiye de ikinci doz aşı uygulaması yapıldı. 2. doz aşı uygulaması bekleyen kişi sayısının ise 25 bin 266 kişi." ifadesine yer verildi.

Aşılama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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