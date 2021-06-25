Giresun'da 10 suçtan aranan şüpheli tutuklandı
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Giresun'da 10 suçtan aranan şüpheli tutuklandı

Giresun'da 10 suçtan aranan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'da, 10 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli tutuklandı.

Giresun'da, 10 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 10 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan B.H'nin Görele ilçesinde saklandığını belirledi.

B.H, ekipler tarafından, kent merkezinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Görele Adliyesine sevk edilen ve hakkında daha önce de 39 suçtan kaydı bulunduğu belirlenen zanlı, tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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