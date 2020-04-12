Giresun'da 1 köy daha karantinaya alındı GİRESUN'un Alucra ilçesine bağlı Günügüzel köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

GİRESUN'un Alucra ilçesine bağlı Günügüzel köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Alucra ilçesine bağlı Günügüzel köyünün, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, " İlimiz Alucra ilçesi Günügüzel köyünde, koronavirüs (Covıd-19) salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27, 28 ve 72'inci maddeleri kapsamında, 11.04.2020 tarihi saat: 20.00'den itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verilmiştir" denildi.Öte yandan, Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen ve Kutluca köylerinde de daha önce alınan kararlar doğrultusunda karantina uygulanıyor.

Kaynak: DHA