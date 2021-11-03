Giresun'da 1 kilo 24 gram kubar esrar ele geçirildi - Haberler
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Giresun'da 1 kilo 24 gram kubar esrar ele geçirildi

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da 1 kilo 24 gram kubar esrar ele geçirildi

Giresun'un Bulancak ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 24 gram kubar esrar ele geçirildi.

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 24 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri ilçeye bağlı Aydındere beldesinde E.E. ve T.E'nin evinde yaptıkları aramada 1 kilo 24 gram kubar esrar buldu.

Zanlıların gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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