GİRESUN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DERE YATAĞINDA ARTIK KONUT KALMAMALI CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, selin vurduğu Giresun'un Dereli ilçesinde yaptığı incelemelere ilişkin, Esnafın sorununu dinledik, birazdan da müjde vereceğiz.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, selin vurduğu Giresun'un Dereli ilçesinde yaptığı incelemelere ilişkin, Esnafın sorununu dinledik, birazdan da müjde vereceğiz. Hiç bekletmeden esnafımız, yerlerine kavuşacak. Bir taraftan yıkılacak yerler var, bunları yıkacağız, mecburuz. Dere yatağında artık konut kalmamalı, onlara rezerv alanında, yeni konutlar yapacağız dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün selin vurduğu Giresun'un Dereli ilçesini ziyaret etti. Dereli ilçesinde konuşma yapacağı alana yürüyen Erdoğan, hasar gören esnaf ve bina sahipleriyle görüşüp, taleplerini dinledi. Ziyaret ve incelemelerine ilişkin canlı yayında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esnafın sorununu dinledik, birazdan da müjde vereceğiz. Hiç bekletmeden esnafımız yerlerine kavuşacak. Bir taraftan yıkılacak yerler var, bunları yıkacağız, mecburuz. Dere yatağında artık konut kalmamalı, onlara rezerv alanında, yeni konutlar yapacağız. Çok daha huzurlu bir ortam sağlayacağız. Çünkü halkımızın başına gelecek olan dertler ve belalar, sonra bizim yüzümüzden gelmiş olur ve biz buna katlanamayız. Vatandaşımızı emniyetli ve güvenli yerlere taşıyacağız? dedi.

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Kaynak: DHA