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Giresun Çotanak Spor Kompleksi'nde sona gelindi

- Giresun Çotanak Spor Kompleksi'nde sona gelindi Giresun'da yapımı süren 20 bin kişilik Çotanak Spor Kompleksi'nin yüzde 97'si tamamlandı Giresun'da yapımı süren Çotanak Spor Kompleksi içerisinde yer alan 20 bin kişilik stat, bin 200 kişilik olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti ve antrenman...

09.08.2020 12:32 | Son Güncelleme: 09.08.2020 13:08

- Giresun Çotanak Spor Kompleksi'nde sona gelindi

Giresun'da yapımı süren 20 bin kişilik Çotanak Spor Kompleksi'nin yüzde 97'si tamamlandı

GİRESUN - Giresun'da yapımı süren Çotanak Spor Kompleksi içerisinde yer alan 20 bin kişilik stat, bin 200 kişilik olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti ve antrenman sahası yapım çalışmalarının yüzde 97'si tamamlandı.

Giresun'un Aksu Mahallesinde yapımı devam eden Çotanak Spor Kompleksi'nde, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Yüklenici firma yetkililerinin verdiği bilgilere göre, inşaat çalışmalarının yüzde 97'sinin tamamlandığı, sadece çevre düzenleme çalışmalarıyla hibrit çim serimin kaldığı bildirildi.

Yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldıktan sonra değerlendirmelerde bulunan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "Burası sadece bir stadyum değil, olimpik yüzme havuzu, antrenman sahası, eğitim merkezi, atletizm pisti gibi birçok alanlarıyla bir spor kompleksidir. Giresun için önemli bir yatırımdır. Giresun Çotanak Spor Kompleksi'nin yüzde 97'si tamamlanmış durumdadır. Sadece çevre düzenlemesinin küçük bir bölümü ile hibrit çim serimi kaldı. Çim serimiyle ilgili ihale tamamlandı önümüzdeki günlerde serimi yapılacaktır. Hedefimiz 2020-2021 futbol sezonunu ilk yarısına yetiştirmek istiyorduk, ancak pandemi dolayısıyla gecikme oldu. Şu şartlarda sezonun ilk yarısına yetişmesi zor görünüyor. İnşallah Giresunspor burada şampiyonluk sevincini yaşayacaktır" şeklinde konuştu.

Giresun Valisi Enver Ünlü: "Giresunsporumuza layık bir tesisi hizmete sokacağız"

Giresun Valisi Enver Ünlü ise "Çotanak Spor Kompleksi'nde artık sona yaklaşıyoruz. Giresunsporumuza layık bir tesisi hizmete sokacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Çotanak kompleksinin diğer bölümlerini eylül ayında hizmete açacağız ancak futbol oynamaya elverişli hale gelmesi için serilen hibrit çimlerin kök salması gerekiyor. Bunun için de 3-4 ay bir süre gerekiyor. Bu sürenin ardından Giresunspor'da seyircisiyle inşallah burada buluşacaktır. Hedefimiz ligin ikinci yarısına yetiştirmektir" diye konuştu.

Giresun Çotanak Spor Kompleksi'nde sona gelindi

Kaynak: İHA

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