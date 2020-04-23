GİRESUN Çocuk hastanesi ve sevgi evleri önünde kutlama Çocuk hastanesi ve sevgi evleri önünde kutlamaGİRESUN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hastanede tedavi gören ve Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için bina önlerinde eğlence programı düzenledi.

Çocuk hastanesi ve sevgi evleri önünde kutlama

GİRESUN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hastanede tedavi gören ve Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için bina önlerinde eğlence programı düzenledi.

Giresun Belediyesi bando ve tiyatro ekibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören ve Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için etkinlik düzenledi. Hastane bahçesinde gerçekleştiren etkinlikte bando ekibi çocuk şarkıları çalarken, tiyatro ekibi de şarkılara eşlik ederek pencereden bakan çocukları eğlendirdi. Bazı çocuklar ise dışarıya çıkarak etkinliğe katıldı.

Giresun Valiliği Sevgi Evleri'ne giden bando ekibi, burada da 23 Nisan ve çocuk şarkıları çaldı. Çevrede bulunan evlerde bulunan çocuklar da balkonlara çıkarak Türk bayrağı sallayıp çalgılara eşlik etti.

Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Demirel, "Bugüne özel bir neşe ve güzellik katmak istedik. Umarız bu sıkıntılı günlerden ülkemiz ve dünyamız kurtulur ve tekrar eski günlerimize döneriz? dedi.

Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammet Bulut da "Bizler çocukların tedavilerini yapıyoruz ama duygu açısından bu tarz organizasyonların olması gerektiğini düşünüyorum. Bu süreçte bunu düşünen, streslerini azaltan ve mutlu olmasını sağlayan yetkililere teşekkür ederiz. Bu süreçte çocukların tıbbi tedavilerinin yanında duygu durumlarını düzeltecek ve daha mutlu olacak, stresini azaltacak bu tarz organizasyonlar faydalı oluyor? diye konuştu.

Kaynak: DHA