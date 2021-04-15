Giresun çiçeklerle renklendi
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Giresun çiçeklerle renklendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Giresun çiçeklerle renklendi

Giresun'da başta Atatürk Meydanı olmak üzere park ve bahçelere ekilen laleler, rengarenk görüntüleriyle çevreye güzellik katıyor.

Giresun'da başta Atatürk Meydanı olmak üzere park ve bahçelere ekilen laleler, rengarenk görüntüleriyle çevreye güzellik katıyor.

Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri başta laleler olmak üzere park ve bahçelere sümbül ve nergis çiçekleri ekti. Çiçeklerle çeşitli figürler oluşturulurken, lalelerin oluşturduğu renk cümbüşü de dikkat çekti.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından Aralık ayında 50 bin lale soğanı, 25 bin sümbül ve 8 bin nergis toprakla buluşmuştu. Büyük bir itinayla dikilen ve bakımı gerçekleştirilen laleler ilkbaharın gelmesiyle birlikte bu günlerde yeniden boy verdi. O güzel görüntüleriyle park, kavşak ve yeşil alanlarda rengarenk açan yüzleriyle Giresunlular'ı adeta büyülemeye başladı. Lale görüntüsü ile çok güzel bir renk cümbüşü sunan çiçek türüdür. Türk kültüründe önemli yere sahip olan lale, tarihimizde bir dönemi ifade etmektedir. Laleler, Türkler için hayat ve bereket ifade eden bir simge halini almış ve baharın müjdecisi olmuştur. Bu kapsamda şehrimizi çiçeklerle donattık. Baharın gelişiyle açan rengarenk laleler başta olmak üzere diğer çiçek çeşitlerimiz cadde ve sokaklarımıza ayrı bir hava katıyor. Ayrıca yeşillendirme çalışmalarımız da devam ediyor. Şehir merkezimizde ve çeşitli bölgelerde toprakla buluşturduğumuz fidanlarla yeşilimize yeşil katıyoruz" dedi. - GİRESUN

Giresun çiçeklerle renklendi
Giresun çiçeklerle renklendi
Giresun çiçeklerle renklendi
Giresun çiçeklerle renklendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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