08.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:36

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun Çevre Yolu Projesi'nin yapım ihalesi öncesinde çalışmaların başlaması için ilk adım olan proje etüt çalışmalarında sona yaklaşıldığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, çevre yolunun Giresun ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirtti..

Projenin tamamlanmasıyla kentin yeni bir kimliğe yeni bir vizyona sahip olacağına işaret eden Öztürk, bu gelişmelere paralel olarak bölgenin ve Giresun'un turizm, ticaret ve sosyoekonomik yönden gelişimine önemli katkılar sağlanacağını kaydetti.

Öztürk, şehir merkezindeki trafiğin rahatlayacağına işaret ederek, "Bu sayede sadece araç trafiği değil yaya trafiği de rahatlamış olacak. Aynı zamanda bu yol seyahat güvenliği ve zaman tasarrufunun yanında sürücülere yakıt tasarrufu da sağlayacak ve bundan dolayı da ekonomik olarak büyük bir katkı elde edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Giresun'a kazandırılacak en önemli yatırımların başında Çevre Yolu Projesi'nin yer aldığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin zihninde çevre yolu önemli bir yer tutuyor. Bu minvalde kamuoyunu projenin son durumu hakkında bilgilendirmek istedim. Giresun Çevre Yolu Projesinin yapım ihalesi öncesinde çalışmaların başlaması için ilk adım olan proje etüt çalışmalarında artık sona yaklaşıldı. İmar sorunlarından dolayı revize edilen Giresun Çevre Yolu güzergah planına göre, proje Ordu ili Gülyalı ilçesinden başlayarak, Giresun ili Keşap ilçesi Karadeniz Sahil Yolunda sona erecek. Toplam olarak 49,215 kilometre uzunluğunda olan proje çalışmaları 2x2 olarak sürdürülmektedir. Güzergah boyunca 2,7 kilometre uzunluğunda 18 adet köprü/viyadük, 39,6 kilometre uzunluğunda 21 adet tünel ve 9 adet köprülü kavşak bulunmaktadır. Güzergahın, plan-profili Karayolları Genel Müdürlüğü'nce 06.08.2018 tarihinde onaylanmıştır."

Öztürk, sondaj çalışmalarının devam ettiği bilgisini vererek, "Tünel ön projeleri Genel Müdürlükte onay aşamasındadır. Projenin başlangıç kavşağı, Gülyalı ilçe merkezi gerisinden, Ordu Çevre Yolu projesinin bitişinin 2 kilometre uzaklığında uygun bir alanda havalimanına girmeden doğrudan Giresun Çevre Yoluna bağlantı sağlayacak, daha sonra Piraziz, Bulancak, Giresun Merkez ve Keşap olarak devam eden hat, Keşap'ta mevcut imarı rahatsız etmeyen bir alanda sahil yoluna bağlanarak son bulacaktır. Proje yapım işinin süre uzatımlarıyla bitim tarihi 12 Mayıs 2020'dir. Hemşehrilerimiz müsterih olsun. Projenin yakın takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA