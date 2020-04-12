Giresun Belediyesinin çalışmaları Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, sahil aydınlatma ve şehir girişi projelerinin çok yakında halkın hizmetine sunulacağını bildirdi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, sahil aydınlatma ve şehir girişi projelerinin çok yakında halkın hizmetine sunulacağını bildirdi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kent trafiğini rahatlatacak şehir içi girişi düzenleme projesinin durmaksızın sürdüğü belirtildi.

Üst yapı çalışmaları devam eden projenin, araç yolu çalışmaları ve peyzaj düzenlenmesinin ardından tamamlanacağını vurgulayan Şenlikoğlu, "Şehir içinden sahil yoluna trafik akışının hızlanmasını sağlamasının yanı sıra bölgeye modern bir görüntü getirecek olan projenin tamamlanmasıyla yol 12 metre daha genişleyecek ve 55 araç aynı anda sahil yoluna çıkış yapabilecek." ifadesini kullandı.

Sahil aydınlatılması projesinde de ikinci etap çalışmalarının devam ettiğini aktaran Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"17 kilometrelik projede ilk etapta hükumet konağı ile Gemilerçekeği arası tamamlandı ve ışıklandırma halkımızın büyük beğenisini kazandı. Şu anda şehrin hem doğu yakası hem de batı yakasında kalan bölümlerde çalışmalar devam ederken, projenin kısa zaman içerisinde tamamlanması bekleniyor."

Şenlikoğlu, Giresun Kalesi aydınlatma projesine ise başladıklarını belirtti.

Kaynak: AA