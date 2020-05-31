Giresun Belediyesine 60 bin metrekare arazi kazandırıldı
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Giresun Belediyesine 60 bin metrekare arazi kazandırıldı

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, mülkiyeti Toplu Konut İdaresine (TOKİ) ait 60 bin metrekare arazinin belediyeye kazandırıldığını bildirdi.

Giresun Belediyesine 60 bin metrekare arazi kazandırıldı
31.05.2020 12:15 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:15

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, mülkiyeti Toplu Konut İdaresine (TOKİ) ait 60 bin metrekare arazinin belediyeye kazandırıldığını bildirdi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Küçükköy Mahallesi Aksu Deresi yanında bulunan arazinin tapu işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Alanda belediye altyapı hizmet birimlerinin bir araya toplanacağını ifade eden Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Şehrine arazi kazandıran bir belediye halini aldık. Amacımız bu şehrin değerlerini belediyemiz imkanları ile en verimli şekilde kullanmak. Şehrimize yakışan hizmeti sunma noktasında hizmet kervanımız şehrimizi menfaatleri doğrultusunda yoluna devam edecektir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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