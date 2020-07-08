Giresun Belediyesinden vatandaşlara denize girmemeleri uyarısı Giresun Belediyesi anonslarla vatandaşları beklenen yağış ve rüzgar nedeniyle denize girmemeleri hususunda uyarıyor.

Giresun Belediyesi anonslarla vatandaşları beklenen yağış ve rüzgar nedeniyle denize girmemeleri hususunda uyarıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 13.00'den itibaren yağmur ve rüzgarın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenlerle vatandaşların denize girmelerinin tehlikeli olduğu uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA