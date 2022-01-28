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Giresun Belediyesinden üreten kadınlara Pazar desteği

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Giresun Belediyesinden üreten kadınlara Pazar desteği

Giresun'da kadınlar, evlerinde ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri Giresun Belediyesi tarafından tahsis edilen yöresel ürünler pazarında satarak ev ekonomilerine katkı sunuyor.

GİRESUN (İHA) - Giresun'da kadınlar, evlerinde ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri Giresun Belediyesi tarafından tahsis edilen yöresel ürünler pazarında satarak ev ekonomilerine katkı sunuyor.

Emek vererek ürettikleri ürünlerin değer bulmasından büyük memnuniyet duyan kadınlar, bir yandan sosyalleşip bir yandan da fikir alışverişinde bulunarak deneyimlerini paylaşıyor.

Giresun Belediyesi öncülüğünde kurulan 'Sınırlı Sorumlu Giresun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne üye kadınlar ürettikleri birbirinden lezzetli yöresel tatları Çınarlar Mahallesi'nde bulunan yöresel ürünler pazarında satışa sunuyor.

Kooperatif Başkanı Gülcan Günaydın öncülüğünde ve deneyimli ekiplerle birlikte sürdürülen üretim çalışmalarıyla ilgili konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kadınların istihdama ve sosyal hayata katılımını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini ekonomik kazanca dönüştürmeleri ve istihdama katılmaları için hem kadın kooperatifi kurduk, hem de ürünlerinin satışının konforlu güvenli bir yerde yapılabilmeleri için de yöresel ürünler pazarlarını hayata geçirdik. Biz, kadının elinin değdiği her ürünün güvenilir olacağına inanıyor, kadınlarımızın güvenle üretebilmesi için de onlara gerekli destekleri sağlıyoruz. Bir anlamda da hem öğrenmeye hem de üretmeye teşvik ediyoruz" dedi.

Diğer yandan, ürünlerin web sitesi üzerinden de satışa sunulacağı ve bu konudaki çalışmaların son aşamaya geldiği de belirtildi. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Giresun, Ekonomi, Haber

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