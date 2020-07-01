Giresun Belediyesinden "Bilgi Evi" projesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Giresun Belediyesinden "Bilgi Evi" projesi

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Bilgi Evi" projesinin inşaat çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Giresun Belediyesinden
01.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:04

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Bilgi Evi" projesinin inşaat çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bilgi evinde, çocuklar ve gençlerin ihtiyacı olan kültürel ve sosyal tüm hizmetlerin sunulacağını belirtti.

Aksu Mahallesi'nde yapımı süren inşaatı kısa zamanda tamamlayıp hizmete açacaklarını aktaran Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız ve gençlerimiz için sosyal alan oluşturuyoruz. Bilgi evimizin çok önemli hizmetler vereceğine inanıyorum. Öğrencilerimiz kitap okuyabilecek, ders çalışabilecek ve dersleri için gerekli olacak birçok bilgiye buradan ulaşabilecek. Kütüphane, internet ve bilişim hizmetleri ile öğrencilerimizin bilgi ve becerilerine yönelik kurslar olacak."

Şenlikoğlu, çocukların burada kişisel gelişim faaliyetinde bulunurken Türkçe ve matematik gibi dersler için de öğretmenlerden eğitim alabileceklerine vurgu yaparak, "Hem kişisel gelişimlerini tamamlayacaklar, derslerinde yardımcı olacaklar. Bilgi evimizde hobi bahçesi de bulunacak. Sanatsal faaliyetler sıklıkla yapılacak. Buraya gelen her öğrencimizi, kendi çocuğumuz gibi görüp ona göre eğitip donatacak ve onlara sahip çıkacağız. Gelenek ve göreneklerimizi de öğreteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Ünlü model Didem Soydan, eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi Haber
Ünlü model Didem Soydan, eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu Haber
Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu Haber
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi Haber
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu Haber
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı Haber
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı hakkında ahlaksız paylaşım yapanlara sert çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı hakkında ahlaksız paylaşım yapanlara sert çıktı
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye...
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Son dakika: Kızılay vekaleten kurban kesim bedellerini belirledi
Son dakika: Kızılay vekaleten kurban kesim bedellerini belirledi
İngiliz restoran grubu SSP, koronavirüs nedeniyle 5 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz restoran grubu SSP, koronavirüs nedeniyle 5 bin kişiyi işten çıkaracak
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
İstanbul'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı
İstanbul'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
'Maskeni tak' diye uyaran iş arkadaşına saldırıp saçından sürükledi
"Maskeni tak" diye uyaran iş arkadaşına saldırıp saçından sürükledi
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret...
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Sanatçı Coşkun Sabah, 'Orası tam bir bataklık' diyerek Twitter hesabını kapattı
Sanatçı Coşkun Sabah, "Orası tam bir bataklık" diyerek Twitter hesabını kapattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Buse Varol Cem Yılmaz Hülya Avşar
Spor Falcao Adem Büyük Cüneyt Çakır Bülent Uygun Fernando Muslera
Daha Fazla Bakan Temmuz Türk Lirası Berat Albayrak
Şu an buradasınız: Giresun Belediyesinden "Bilgi Evi" projesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 14:16:44. #1.14#
title