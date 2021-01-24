Giresun Belediyesinden balık dağıtım merkezi projesi

Giresun Belediyesi tarafından Kumyalı balıkçı barınağına balık dağıtım merkezi inşa edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sahil bandındaki alanların ve tesislerin daha güzel, daha modern bir hal alması ve eksiklerin de giderilmesi için projelerin sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında belediye tarafından balıkçı esnafına hitap etmesi amacıyla Kumyalı balıkçı barınağı içerisine balık dağıtım merkezi yapıldığı kaydedildi.

Merkezin 500 metrekare alan üzerine inşa edildiği vurgulanan açıklamada, projenin hizmete girmesiyle balıkların daha düzenli ve daha sağlıklı tek bir noktadan araçlara yüklenerek perakende satış yerlerine ulaştırılacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak