Giresun Belediyesinden, bahçe ve ormanlık alanlarla ilgili yangın uyarısı Giresun Belediyesi, bahçe ve ormanlık alanlarda sıcaklıkların etkisiyle meydana gelebilecek yangınlara karşı dikkatli olunması istenildi.

Giresun Belediyesi, bahçe ve ormanlık alanlarda sıcaklıkların etkisiyle meydana gelebilecek yangınlara karşı dikkatli olunması istenildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde sıcaklıklarda yaşanan yükselme ile birlikte bahçe ve ormanlık alanlarda yangın riskinin de arttığı belirtildi.

Açıklamada, kuruyan ot ve yaprakların küçük bir kıvılcımla tutuşmaya elverişli hale geldiğine vurgu yapılarak, vatandaşlardan yangınlara karşı daha dikkatli olunması istenildi.

Bahçe ve orman içlerinde ateş yakılmaması önerilen açıklamada, yakılması zorunlu hallerde ise kontrollü ve dikkatli bir şekilde söndürülmesi uyarısında bulunuldu.

İhbar durumlarında adreslerin daha anlaşılır ve açık şekilde bildirilmesinin önemine de dikkat çekilen açıklamada, sağlıklı verilen bilgilerin olaylara daha hızlı müdahale edilmesini sağlayacağı ifade edildi.

Kaynak: AA