Giresun Belediyesince yaptırılan saat kulesi için açılış töreni düzenlendi
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Giresun Belediyesince yaptırılan saat kulesi için açılış töreni düzenlendi

Giresun Belediyesince yaptırılan saat kulesi için açılış töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan saat kulesi için açılış töreni düzenlendi.

Giresun Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan saat kulesi için açılış töreni düzenlendi.

Kentin giriş meydanına yapılan saat kulesinin açılışında konuşan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, bir şehre vizyon kazandırmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Saat kulesinin şehre ve meydana güzel bir estetik kazandıracağını belirten Şenlikoğlu, şöyle konuştu:

"Türk tarihimizin izlerini taşıyan ve vatandaşlarımızın da görüşünü alarak yaptığımız saat kulemiz, Giresun'a hayırlı uğurlu olsun. Her şeyin en iyisine layık olan Giresun'umuza hizmet etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımız vatandaşlarımızın daha iyi bir Giresun'da yaşayabilmesi içindir."

Törene, Giresun Vali Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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