Giresun Belediyesi yüz yüze eğitim için okulları dezenfekte etti
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Giresun Belediyesi yüz yüze eğitim için okulları dezenfekte etti

02.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:37
Giresun Belediyesi yüz yüze eğitim için okulları dezenfekte etti

Giresun Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında okulları dezenfekte etti.

Giresun Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında okulları dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bugün kademeli olarak kentte eğitim öğretimin başladığını belirtti.

Yüz yüze eğitim için kent ve köylerde bulunan okullarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydeden Şenlikoğlu, şöyle devam etti:

"Yeniden okula merhaba diyen öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için okullarımızda dezenfeksiyon çalışmalarımızı tamamladık. İlaçlama ekibimiz Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar ile yeniden eğitim öğretime başlayan okullarımızda büyük bir hassasiyetle çalışmalarını gerçekleştirdi."

Sınıf, tuvalet, koridor, konferans salonu gibi yerlerin yanı sıra bina dışlarının da dezenfekte edildiğini vurgulayan Şenlikoğlu, öğrenciler ve öğretmenler için hijyenik bir ortamda ders imkanı sunduklarını belirtti.

Şenlikoğlu, belediye olarak kent genelinde dezenfeksiyon çalışmalarına arkalıksız devam ettiklerini de kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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