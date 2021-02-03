Giresun Belediyesi yol yapım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Giresun Belediyesi yol yapım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor

03.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:00
Giresun Belediyesi yol yapım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yol yapım, düzenleme ve kaldırım yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yol yapım, düzenleme ve kaldırım yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, şehrin dört bir yanında ekiplerin belirlenen program dahilinde çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Aksu Mahallesi 40-41 Nolu Sokak'ta parke, Mevlana Sokak ve İlker Sokak'ta çakıllama ve düzenleme çalışması, Selin Sokak'ta kaldırım çalışması, Hayvanat Bahçesi içerisinde yürüyüş yolu ve Gedikkaya Mahallesi Annakkaya Sokak'ta yeni imar yolu yapımı gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Feyza Aktan Deniz Akkaya Jason Statham Bülent Serttaş
Spor Ömer Ali Deniz Türüç Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Giresun Belediyesi yol yapım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 15:00:25. #1.14#
title