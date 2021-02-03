Giresun Belediyesi yol yapım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yol yapım, düzenleme ve kaldırım yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yol yapım, düzenleme ve kaldırım yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, şehrin dört bir yanında ekiplerin belirlenen program dahilinde çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Aksu Mahallesi 40-41 Nolu Sokak'ta parke, Mevlana Sokak ve İlker Sokak'ta çakıllama ve düzenleme çalışması, Selin Sokak'ta kaldırım çalışması, Hayvanat Bahçesi içerisinde yürüyüş yolu ve Gedikkaya Mahallesi Annakkaya Sokak'ta yeni imar yolu yapımı gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin