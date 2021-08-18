Giresun Belediyesi yeni su kuyularını devreye alıyor
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Giresun Belediyesi yeni su kuyularını devreye alıyor

Giresun Belediyesi yeni su kuyularını devreye alıyor
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kentin su ihtiyacını karşılama adına yeni kuyular açıldığını bildirdi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kentin su ihtiyacını karşılama adına yeni kuyular açıldığını bildirdi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, aşırı sıcaklardan dolayı su debilerinin azalması nedeniyle yaşanan sıkıntıların önüne geçilmesi amacıyla iki yeni su kuyusunun devreye alınacağını belirtti.

Projenin 6 milyon liraya mal olacağını ifade eden Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Son yıllarda ciddi anlamda kuraklık sorunlarını da dikkate alarak yaşamın vazgeçilemez kaynağı olan içme suyunu her bireye düzenli ve sürekli bir biçimde ulaştırmak için çalışmalarımızı özveriyle sürdürüyoruz. Bir süredir üzerinde çalıştığımız yeni su kuyularında nihai sonuca ulaştık. Yapılan yatırım ve iyileştirmeler ile su kesintileri ve temiz içme suyu sorununu problem olmaktan çıkartarak halkımıza hizmet olarak sunuyoruz."

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Giresun Belediyesi yeni su kuyularını devreye alıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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