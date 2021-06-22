Giresun Belediyesi vatandaşlar gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor
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Giresun Belediyesi vatandaşlar gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor

Giresun Belediyesi vatandaşlar gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların kullanımı için sahildeki kaldırımları ve boş arazileri yabani otlardan temizliyor.

Güre mevkisinden başlatılan yabani ot temizliği belirlenen program kapsamında devam edecek.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri ise saha gezileri ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine yapılan tespitlerin ardından aciliyet sırasına göre yaşanan sorunları gideriyor.

Bu kapsamda ekipler tarafından Teyyaredüzü Mahallesi Güven Sokak'ta yağmur suyu boy ızgara hattı çalışması, Erikliman Mahallesi Sağlık Meslek Lisesi yanında şebeke yer değişimi, Aksu Mahallesi Mehmet İzmen Caddesi'nde kanal kapak onarımı, Organize Sanayi Bölgesi'nde içme ve kullanma suyu abone tamiratı, Teyyaredüzü Mahallesi Altınyunus Caddesi'nde kanalizasyon bacası yenilemesi gerçekleştiriliyor.

Talepler doğrultusunda çalışma programı devam edecek.

Giresun Belediyesi vatandaşlar gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor
Giresun Belediyesi vatandaşlar gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor
Giresun Belediyesi vatandaşlar gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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