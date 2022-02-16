Giresun Belediyesi su fiyatlarında KDV indirimine gitti - Haberler
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Giresun Belediyesi su fiyatlarında KDV indirimine gitti

AA, Atakan Çıtlak - Güncel
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Giresun Belediyesi su fiyatlarında KDV indirimine gitti

Giresun Belediyesince içme suyu fiyatlarında yüzde 7 KDV indirimi yapıldığı bildirildi.

GİRESUN (AA) - Giresun Belediyesince içme suyu fiyatlarında yüzde 7 KDV indirimi yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenleme gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu karar doğrultusunda su fiyatlarında KDV oranının yüzde 8'den 1'e indirdiği ifade edilen açıklamada, indirimli fiyatların, 14 Şubat'tan itibaren geçerli olacağı aktarıldı.

Açıklamada, indirimlerden bütün abone türlerinin yararlanacağı kaydedildi.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Giresun, su, Güncel, Haberler

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