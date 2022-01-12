Giresun Belediyesi, öğrencilerle yangın tatbikatı gerçekleştirdi - Haberler
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Giresun Belediyesi, öğrencilerle yangın tatbikatı gerçekleştirdi

Giresun Belediyesi, öğrencilerle yangın tatbikatı gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Atatürk Anadolu Lisesinde öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

GİRESUN (İHA) - Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Atatürk Anadolu Lisesinde öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Okul alarmının çalmasıyla başlayan tatbikatta okulda bulunan öğrenciler sınıfları boşaltarak okul bahçesinde toplandı. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla mahsur kalan öğrencileri tahliye etti. Dumandan etkilenen ve yaralanan öğrenciler alanda bekletilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Daha sonra okul bahçesinde itfaiye ekipleri tarafından öğrencilere yangına müdahale ve yangın söndürme cihazları hakkında bilgiler verildi. Yangın söndürme işleminin ne şekilde yapıldığını pratik yaparak öğrenme fırsatı bulan öğrenciler, ayrıca merak ettikleri soruları eğitimi veren görevlilere yönetti.

Öte yandan, tatbikatın ardından ise yaşanabilecek yangın olayları ihtimaline karşı 'Yangın Güvenlik Eğitimi' düzenlendi. - GİRESUN

Giresun Belediyesi, öğrencilerle yangın tatbikatı gerçekleştirdi

Giresun Belediyesi, öğrencilerle yangın tatbikatı gerçekleştirdi

Giresun Belediyesi, öğrencilerle yangın tatbikatı gerçekleştirdi

Giresun Belediyesi, öğrencilerle yangın tatbikatı gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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