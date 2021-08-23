Giresun Belediyesi'nin evde bakım ve sağlık hizmetleri birimi çalışmalarını sürdürüyor

Giresun Belediyesince kurulan Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Birimi'nin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Giresun Belediyesince kurulan Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Birimi'nin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Birimi ekipleri tarafından, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların ihtiyaçlarının evlerinde karşılandığını, temizlik işlerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Uygulamaya büyük önem verdiklerini ifade eden Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın önemli bir ihtiyacına çözüm oluşturmaya çalışıyoruz. Halkımızın ihtiyacı olan ne varsa karşılamak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Belediye olarak yaşlılarımıza ve hastalara ne kadar çok hizmet verirsek kendimizi o kadar mutlu ve huzurlu hissedeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak