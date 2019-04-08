Giresun Belediyesi'nde Devir Teslim

Giresun'da 31 Mart Yerel Seçimlerini kazanan Cumhur İttifakı adayı Aytekin Şenlikoğlu, önce mazbatasını aldı, ardından Giresun Belediye Başkanlığı görevini devraldı.

Giresun'da 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından CHP'nin itirazı üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasına rağmen sonuçlar değişmeyince Cumhur İttifakı Adayı Aytekin Şenlikoğlu'na Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatası verildi. Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatası verilen Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Sabri Öztürk, Belediye Meclis üyeleri ve partililerin katılımıyla Giresun Belediyesi'ndeki devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Belediye Başkanlığı görevini Aytekin Şenlikoğlu'na devreden Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Tökez, bunun bir bayrak değişimi olduğunu söyledi. Başkan Yardımcısı Tökez "Demokrasinin en güzel örneğini ilimizde yaşadık. Bizler demokrasiye inanan insanlarız. Bu bir nöbet devridir. Bu demokrasinin gereğidir. İlimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" temennisinde bulundu.

"Artık hizmet zamanı"

Belediye Başkanlığı görevini devralan Aytekin Şenlikoğlu ise "Bu yarışın gerekliğini yaptık. Bunu yaparken hiçbir zaman seviyeyi düşürmeden yarışı yapmaya çalıştık. Giresun bunu takdir etti ve görevi bize bıraktı. Daha iyi, daha güzel hizmetler için yola çıktık. Bu saatten sonra tartışma değil, hizmet zamanıdır, konuşma değil, yapmak zamanıdır. Kimseyi ötekileştirmek yok. Koltuğa oturduktan sonra hizmet yarışı başlamıştır. Allah'ın izniyle Giresunumuzu partili, partisiz herkesle omuz omuza birlikte bir yerlere taşıyalım istiyoruz. Biz Giresun'a verdiğimiz vaatleri yerine getirmek için çalışacağız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Tökez, Belediye Mühürünü ve mali raporu Aytekin Şenlikoğlu'na teslim etti. Aytekin Şenlikoğlu daha sonra Belediye Başkanlığı koltuğuna oturarak tebrikleri kabul etti. - GİRESUN

Kaynak: İHA