Giresun Belediyesi İtfaiyesi AFAD gönüllülerine yangın eğitimi verdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 81 ilde uygulanan AFAD Gönüllüsü Projesi kapsamında, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nce gönüllülere yangın ve müdahale konusunda eğitim verildi.