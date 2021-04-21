Giresun Belediyesi İtfaiyesi AFAD gönüllülerine yangın eğitimi verdi
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Giresun Belediyesi İtfaiyesi AFAD gönüllülerine yangın eğitimi verdi

Giresun Belediyesi İtfaiyesi AFAD gönüllülerine yangın eğitimi verdi
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 81 ilde uygulanan AFAD Gönüllüsü Projesi kapsamında, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nce gönüllülere yangın ve müdahale konusunda eğitim verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 81 ilde uygulanan AFAD Gönüllüsü Projesi kapsamında, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nce gönüllülere yangın ve müdahale konusunda eğitim verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk etapta 25 AFAD gönüllüsüne yangın sınıfları, yangın öncesi alınması gereken önlemler, doğru müdahale yöntemleri gibi başlıklarda temel yangın bilgiler, verildi.

Teorik eğitimin ardından sahaya çıkan gönüllüler, yangın tüpünün kullanımı ve yangına doğru müdahale etme konusunda da uygulamalı eğitim aldı.

Gruplar halinde devam edecek program kapsamında 300 AFAD gönüllüsüne eğitim verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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