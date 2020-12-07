Giresun Belediyesi hizmet binalarına HES kodu ile girilecek

Giresun Belediyesi hizmet binalarına girişlerde HES kodu sorgulanacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediye binalarına girmek isteyen vatandaşların kapıdaki görevlilere HES kodunu okutma zorunluluğu getirildiği belirtildi.

HES kodu olmayan kişilerin belediye binalarına alınmayacağı vurgulanan açıklamada, ve sorgulama sonrası riskli durumda olduğu tespit edilen kişiler hakkında da gerekli işlemler yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, pandemi başlangıcından bu yana belediye binalarında maske ve sosyal mesafenin zorunluluğuna dikkat edildiği kaydedilerek, girişlerde de vatandaşların ateş ölçümlerinin yapıldığı ve dezenfektan kullanmalarının sağlandığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin