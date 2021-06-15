Giresun Belediyesi evde bakım ve sağlık hizmetine yeniden başladı
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Giresun Belediyesi evde bakım ve sağlık hizmetine yeniden başladı

Giresun Belediyesi evde bakım ve sağlık hizmetine yeniden başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Giresun Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için başlattığı evde bakım, sağlık ve temizlik hizmetleri Covid-19 normalleşme sürecinin ardından yeniden başladı.

Giresun Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için başlattığı evde bakım, sağlık ve temizlik hizmetleri Covid-19 normalleşme sürecinin ardından yeniden başladı.

Belediye beyaz masa birimine başvuran yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaç taleplerine göre ev temizliğinin yanı sıra kişisel bakım ihtiyaçlarının da karşılandığı belirtildi.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak oluşturulan 'Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Birimi' tarafından, evde bakım ve temizlik hizmetleri projesiyle yaşlılık, hastalık veya engelleri nedeniyle gündelik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen aileler ziyaret ediliyor. Ziyaret edilen evlerde, ev içi temizlik olmak üzere halı yıkama, cam silme, toz alma ve mutfak temizliği gibi detaylı temizlik yapılırken, vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçları da gideriliyor" bilgisini verdi.

Giresun Belediyesi'nin bu hizmetlerinin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını da ifade eden Belediye Başkanı Şenlikoğlu, "Evde bakım hizmetimizle vatandaşlarımızın önemli bir ihtiyacına çözüm oluşturuyoruz. Halkımızın ihtiyacı olan ne varsa karşılamak adına canla başla çalışıyoruz. Belediye olarak yaşlılarımıza ve hastalara ne kadar çok hizmet verirsek kendimizi o kadar mutlu ve huzurlu hissedeceğiz. Amacımız yaşlılarımızın ve hastalarımızın dualarını alarak onlara hiçbir zaman yalnız olmadıklarını, devletimizin ve belediyemizin şefkat elinin her zaman yanlarında olduğunu göstermektir. Onların duaları bizim için her şeyden önemli ve kıymetlidir" şeklinde konuştu. - GİRESUN

Giresun Belediyesi evde bakım ve sağlık hizmetine yeniden başladı
Giresun Belediyesi evde bakım ve sağlık hizmetine yeniden başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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