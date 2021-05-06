Giresun Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
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Giresun Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Giresun Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kent genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmalarını sürdüklerini bildirdi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kent genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmalarını sürdüklerini bildirdi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, halkın ortak kullandığı alanlar, camiler, okullar, kamu kurum ve kuruluşları ile talep gelmesi halinde bina ve iş yerlerinin dezenfekte edildiğini belirtti.

Koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlerin başında koruma ve korunmanın geldiğini aktaran Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda şehir genelinde adeta seferberlik ilan etmiş durumdayız. Ekiplerimiz şehrin dört bir yanında gün boyu aralıksız bir şekilde dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Bundan sonraki süreçte de halk sağlığının korunması amacıyla çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz. Temizlik konusunda çok hassas çalışıyoruz."

Başkan Şenlikoğlu, Giresun halkını Kovid-19 tedbirlerine uygulamaya da davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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