Giresun Belediyesi araçlarına takip sistemi

03.09.2019 14:18

Giresun Belediyesi tarafından belediye bünyesindeki araçların, kurulan sistemle 24 saat takip edileceği bildirildi.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, uygulamayla, araçların izlenmesinin, denetlenmesinin, verimliliğinin artırılması ile yakıt israfının da önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Şenlikoğlu, uygulama ile toplam 112 aracın 24 saat boyunca izlenileceğine vurgu yaparak, şunları aktardı:

"Belediyemizde israf dönemi bitti, tasarruf dönemi başladı. Halkımızın bize vermiş olduğu yetkiyi en iyi şekilde kullanarak hizmet ediyoruz. Belediyemizde almış olduğumuz bir karar, hayata geçirdiğimiz bir uygulama hepsi vatandaşlarımızın yararı için olacaktır. Bu bilinç ve anlayış ile çok çalışacağız, bu şehre en güzel hizmetleri getireceğiz."

Kaynak: AA