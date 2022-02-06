Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

AA, Atakan Çıtlak - Güncel
 - Güncelleme:
Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

GİRESUN (AA) - Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Şenlikoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastalığı hafif şekilde geçirdiğini belirtti.

Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu aktaran Şenlikoğlu, "Bu süreçte arayan, soran, mesaj gönderen, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah kısa bir süre sonra sağlıklı günlerde birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın." ifadesini kullandı.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Aytekin Şenlikoğlu, Giresun, Medya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title