Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

GİRESUN (AA) - Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Şenlikoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastalığı hafif şekilde geçirdiğini belirtti.

Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu aktaran Şenlikoğlu, "Bu süreçte arayan, soran, mesaj gönderen, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah kısa bir süre sonra sağlıklı günlerde birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın." ifadesini kullandı.