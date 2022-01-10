Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi

GİRESUN (AA) - Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Giresun Kalesi'ndeki belediye sosyal tesisinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Şenlikoğlu, gazetecilerin toplumdaki olayların tarafsız ve objektif aktarılması noktasında önemli bir görev ifa ettiğini söyledi.

Basın mensuplarının gününü kutlayan Şenlikoğlu, gazeteciliğin dünyanın en zor meslekleri arasında yer aldığını belirtti.

Şenlikoğlu, Giresun Gazeteciler Derneği'ne tahsis etmek için bir bina arayışlarının da bulunduğunu aktararak, belediye olarak "Giresun Basın Tarihi" adlı kitabın hazırlandığını da sözlerine ekledi.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

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