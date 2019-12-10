Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

10.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:12
Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, AA'nın

Belediye Başkanı , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Şenlikoğlu, , yaşam ve kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Şenlikoğlu, kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde de 'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Başkan Şenlikoğlu, her üç kategorideki fotoğrafların kendi alanlarında ayrı güzellikler içerdiğini söyledi.

Her fotoğrafın çok değerli olduğunu, seçmekte zorlandığını belirten Şenlikoğlu, "Aynı zamanda yaşamdan, hayatın her noktasından bir kesit içermiş, o açıdan çok güzel. Ben fotoğrafları çeken arkadaşlara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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