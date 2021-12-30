Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, 2021 yılındaki hizmetleri değerlendirdi

GİRESUN (AA) - Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 2021 yılında önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hizmet seferberliği kapsamında 2020'de olduğu gibi 2021'de de dolu bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, 2022'de aynı hızla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bu yıl Dış Cephe Giydirme ve Sokak Sağlıklaştırma, Nihatbey Caddesi yenileme, Bilgi Evi, Kale Sosyal Tesisi ve Seyir Terası, Saat Kulesi, Yeni Hizmet Binası, Çınarlar Mahallesi ve Bulancak Durağı Yöresel Pazarları, Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü yeni hizmet binası gibi projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Şenlikoğlu, kitap fuarı gibi önemli bir etkinliğe de imza attıklarını ifada etti.

Şenlikoğlu, yine 2021 yılı içerisinde Uzuncakum Balıkçı Barınağı, Plajlar Bölgesi, Millet Bahçesi, Semt Sahaları, AB Atıksu Projesi ve Pazar Caddesi Yenileme projelerine de başlanıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"28 mahallemizin tamamında büyük ve küçük ölçekli çalışmalar yürüttük. Her bir mahallemize dokunduk. Hizmette geri kalmış mahallelerimizi daha iyi hale getirmek için birçok çalışmayı hayata geçirdik. Yeni yolların yapımından, mevcut yolların asfaltlanması ve betonlanması, yol bakım ve onarım çalışmaları ve diğer yandan sanat yapıları, istinat duvarları, beton perde duvar çalışmaları, yağmur suyu ve tretuvar çalışmalarına kadar bütüncül bir yaklaşımla projelerimizi hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın ulaşım konforunu ve yol güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için daha önceki dönemlerle kıyaslanamayacak ölçüde projelere imza attık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır."

Giresun'u geliştirmeye, güzelleştirmeye ve komşu iller ile rekabet etmeye başlayan bir şehir haline getirmek için söz verdiklerinin altını çizen Şenlikoğlu, bunun için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Aytekin Şenlikoğlu, 2022'nin de Giresun için hizmetlerin daha çok yapıldığı bir yıl olacağına işaret ederek, tüm hemşehrilerinin yeni yılını kutlayarak, yeni yılın herkes için sağlıklı huzurlu ve mutlu bir yıl olmasını diledi.

AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri

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