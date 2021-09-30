Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, 2,5 yıllık dönemini değerlendirdi - Haberler
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Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, 2,5 yıllık dönemini değerlendirdi

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, 2,5 yıllık dönemini değerlendirdi

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 2,5 yıllık başkanlık dönemini değerlendirdi.

GİRESUN (AA) - Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 2,5 yıllık başkanlık dönemini değerlendirdi.

Şenlikoğlu, Giresun Kalesinde bulunan belediye tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, gece gündüz Giresun'un geleceği, daha yaşanabilir ve insanların daha mutlu olduğu bir şehir için çalıştıklarını söyledi.

Giresun halkının kendilerine hizmet yapma adına yetki verdiğini ifade eden Şenlikoğlu, kendilerinin de sağlanan desteklerin hakkını sonuna kadar verme adına çalıştıklarını belirtti.

Geride kalan 2,5 yıl içerisinde 210 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Şenlikoğlu, bunun 63 milyon liralık kısmını altyapı hizmetlerinin oluşturduğunu vurguladı.

Başkan Şenlikoğlu, kentin acil ihtiyaçlarına neşter vurduklarını dile getirerek, "Şehrin girişini yeniden düzenledik. Giresun'a yakışır hale geldi. Yine Giresun Kalesi ile sahil kesimde ışıklandırma yatırımlarımız oldu ve 10 milyon lira kaynak aktardık. 16,5 milyon liraya yeni araçların alımını gerçekleştirdik. 2,5 yılda 4 milyon lira sosyal yardımlar yaparken pandemi döneminde sağladığımız destekler de 12 milyon lira. Giresun'da önemli hizmetlere imza attık, atmaya da devam edeceğiz." dedi.

Giresun Kalesi bölgesinde kentsel dönüşüm yapılacağını, yine şehir trafiğini rahatlatacak dal-çık projesinin de takipçisi olduklarını kaydeden Şenlikoğlu, millet bahçesinin yapımına ise kısa zamanda başlanacağını sözlerine ekledi.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, 2,5 yıllık dönemini değerlendirdi - Haberler
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