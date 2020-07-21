Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, 15 aylık görev sürecini değerlendirdi
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Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, 15 aylık görev sürecini değerlendirdi

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 15 aylık görev sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri değerlendirdi.

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, 15 aylık görev sürecini değerlendirdi
21.07.2020 15:55 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:59

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 15 aylık görev sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri değerlendirdi.

Şenlikoğlu, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikten sonra çok önemli çalışmalara imza attıklarını ve sürecin planlanan şekilde devam ettiğini söyledi.

Beş milyon lira kamulaştırma bedeli ödenerek Bulancak durağı projesini tamamladıklarını ifade eden Şenlikoğlu, "Bu proje sadece trafik problemini azaltmayı değil, aynı zamanda şehir girişimizi düzenlemek ve ilimize yakışır bir meydan oluşturma hedefini de kapsıyor." dedi.

Başkan Şenlikoğlu, 17 kilometrelik sahil yolu ve meydan aydınlatma projesini de tamamladıklarını vurgulayarak, yeni kazandırdıkları araçlarla birlikte araç filosunu güçlendirdiklerini dile getirdi.

Sanayi sitesi bölgesinde bulunan ilk çöp sahasına yaşam alanı yaptıklarını vurgulayan Şenlikoğlu, şöyle konuştu:

"70 dönümlük alan üzerine planladığımız projede çöp ve moloz kaldırma çalışmamız devam ediyor. Ayrıca Aksu şenlik sahası ile birleşen bir diğer çöp sahasını da kaldırarak burayı da yaşam alanı yapmak istiyoruz. Kale aydınlatma projemiz tamamlanmak üzere. Kalede aynı zamanda geniş çaplı olarak temizlik ve bakım çalışması da gerçekleştirdik. Kale de ışıklarımızı Kurban Bayramından önce yakmayı planlıyoruz."

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından kentte dört adet semt sahasının yapılacağını dile getiren Şenlikoğlu, Karadeniz Sahil Yolu Giresun şehir içi girişine uygulanacak dal çık projesinin de önümüzdeki dönem yatırım programına aldırmaya çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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