Giresun Azerbaycanlılar Derneğinden Rektörümüze Ziyaret
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Giresun Azerbaycanlılar Derneğinden Rektörümüze Ziyaret

Giresun Azerbaycanlılar Derneğinden Rektörümüze Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Bir süre önce kurulan Giresun Azerbaycanlılar Derneği Yönetim Kurulu Üyelerinden bazıları Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can'ı ziyaret ettiler.

Bir süre önce kurulan Giresun Azerbaycanlılar Derneği Yönetim Kurulu Üyelerinden bazıları Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can'ı ziyaret ettiler.

Dernek Başkanı Elgün Memmedov ile birlikte yönetim kurulu üyelerinden Hüseyin Berat Yarar, Toğrul Baghırov ve Ergün Özdemir'in de katıldığı ziyarette dernek çalışmaları hakkında Rektörümüze bilgi verildi.

Kaynak: Habermetre

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Giresun Azerbaycanlılar Derneğinden Rektörümüze Ziyaret - Haberler
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