GİRESUN AKSU FESTİVALİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI

GİRESUN Belediyesi tarafından bu yıl 44'üncüsü düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali kortej yürüyüşü ve festival ateşinin yakılmasıyla başladı.