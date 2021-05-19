GİRESUN AKSU FESTİVALİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GİRESUN AKSU FESTİVALİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GİRESUN Belediyesi tarafından bu yıl 44'üncüsü düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali kortej yürüyüşü ve festival ateşinin yakılmasıyla başladı.

GİRESUN Belediyesi tarafından bu yıl 44'üncüsü düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali kortej yürüyüşü ve festival ateşinin yakılmasıyla başladı. Kentte, 44'üncüsü düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali kortej yürüyüşü başladı. Belediye bandosu ve Giresun Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun katıldığı yürüyüş Yeniyol mevkiinde start aldı. Belediye bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde yürüyen ekip Atatürk Meydanı'nda festival ateşinin etrafından toplandı. Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden'in yaktığı şenlik ateşinin ardından Giresun Kalesi'nden havai fişek gösterisi sunuldu.

GİRESUN AKSU FESTİVALİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI
GİRESUN AKSU FESTİVALİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI
GİRESUN AKSU FESTİVALİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI
GİRESUN AKSU FESTİVALİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI
GİRESUN AKSU FESTİVALİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI
GİRESUN AKSU FESTİVALİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI
GİRESUN AKSU FESTİVALİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI
GİRESUN AKSU FESTİVALİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI
GİRESUN AKSU FESTİVALİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Burak Sergen Acun Ilıcalı Necati Şaşmaz
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Gökhan Töre Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GİRESUN AKSU FESTİVALİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE BAŞLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 00:19:41. #1.11#

title