Giresun Adası'nda arkeolojik kazılar yeniden başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresun Adası'nda arkeolojik kazılar yeniden başlıyor

Giresun Adası'nda arkeolojik kazılar yeniden başlıyor
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun Adası'nda arkeolojik kazıların sonbaharda yeniden başlayacağı bildirildi.

Giresun Adası'nda arkeolojik kazıların sonbaharda yeniden başlayacağı bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Giresun Adası'nın yaklaşık 38 bin 507 metrekarelik alanı kaplayan, üzerinde insan yerleşimi bulunmuş, Karadeniz'in nadir adalarından biri olduğu belirtildi.

Tarihte "Aretias", "Nesos", "Areos" ve "Khalkeritis" gibi pek çok isimle anılan adada, MÖ 2 binden itibaren yerleşimin başladığının düşünüldüğü ifade edilen açıklamada, bölgede Helen, Roma ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda yapı kalıntısı ve yaşam ibaresine rastlandığı aktarıldı.

Açıklamada, mülkiyeti Hazineye ait adanın, Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün kararıyla 17 Mayıs 1991'de ikinci derecede doğal ve arkeolojik sit alanı ilan edildiği ve bölgede 2009-2017 yılları arasında kazı çalışmaları yapıldığı anımsatıldı.

Kazılarda tarihi yapılar, eşyalar, mezarlar ve iskeletlerin ortaya çıkarıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Giresun Adası'nın yüzeyinde ve toprağın altında bir hazine gibi yatan geçmişin kalıntıları günümüze değin birçok bilimsel çalışma ile gün yüzüne çıkartılmaya çalışılmıştır. Ancak Karadeniz'in engin mavi sularında adeta büyülü görüntüsüyle daha birçok bilinmeze gebe olan ada, elbette ki birçok yeni araştırmayı ve bilimsel çalışmayı beklemektedir. Giresun turizmine katkısı sonsuz olacak bu tabiat şaheserinin bilimsel anlamdaki arkeolojik kazı çalışmalarının yapılabilmesi için Eylül-Ekim 2021 döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Giresun Müze Müdürlüğünün, arkeolog ve sanat tarihçilerinden oluşan uzman kadrosu ve teknik ekibiyle tekrar kazılara başlanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

Bakan Ersoy'un eşi 'Korkunç bir görüntü' notuyla paylaştı! Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim
Bakan Ersoy'un eşi "Korkunç bir görüntü" notuyla paylaştı! Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim
Son dakika haberleri... Giresun'da annesini baltayla öldüren, kardeşi ile 2 polisi yaralayan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... Giresun'da annesini baltayla öldüren, kardeşi ile 2 polisi yaralayan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi
RUS VE İNGİLİZ SAVAŞ GEMİLERİ: 1 SAAT ARAYLA KARADENİZ'E AÇILDI
RUS VE İNGİLİZ SAVAŞ GEMİLERİ: 1 SAAT ARAYLA KARADENİZ'E AÇILDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Tarkan Hadise Ben Affleck Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Giresun Adası'nda arkeolojik kazılar yeniden başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 21:27:37. #1.15#

title