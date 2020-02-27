Giresun'a yat limanı, teleferik ve özel üniversite yapılması önerisi

27.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:40

Giresun Sanayici ve İş Adamları Derneği (GİSİAD) Başkanı Aykut Gezmiş, kentte yat limanı, Giresun Adası'na teleferik ve özel üniversite projeleri yapılmasını istedi.

Gezmiş, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Giresun'a yeni istihdam ve katma değer yaratacak makro hedefler belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Giresun için çaba sarf eden, ilin sorunlarına duyarlı bir sivil toplum kuruluşu olarak üzerilerine düşen görevi yaptıklarını ve üç önemli makro hedef belirlediklerini dile getiren Gezmiş, "Gemilerçekeği yat limanı, Giresun Adası'na teleferik ve özel üniversite. Adası, yaylası, tarihi, mutfağı, doğası, fındığı ve daha birçok özellikleriyle Doğu Karadeniz bölgesinin en fantastik kentlerinden biri olan Giresun'a bu projelerin yapılması şehrin kaderini değiştirecektir." diye konuştu.

Gezmiş, 3 yıl gibi kısa bir zamanda projelerin tamamlanabileceğini ifade ederek, projeler sayesinde Giresun'a yılda 1 milyar lira yeni kaynak girişinin sağlanacağını kaydetti.

Gezmiş, projelerin bölgede 7 bin yeni istihdama da imkan sunacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA