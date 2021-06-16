Giresun'a inşa edilecek Millet Bahçesi'nin ihalesi 9 Temmuz'da yapılacak
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Giresun'a inşa edilecek Millet Bahçesi'nin ihalesi 9 Temmuz'da yapılacak

Giresun'a inşa edilecek Millet Bahçesi'nin ihalesi 9 Temmuz'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Giresun'a inşa edilecek Millet Bahçesi projesi ihalesinin 9 Temmuz'da yapılacağı bildirildi.

Giresun'a inşa edilecek Millet Bahçesi projesi ihalesinin 9 Temmuz'da yapılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, eski stadyumun olduğu alana uygulanacak olan proje için ihalenin sonuçlanmasının ardından yer teslimi yapılacağı ve daha sonra yapım çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Giresun hedefi için 24 bin 160 metrekarelik alana projelendirilen Millet Bahçesi'nin yaklaşık 1,5 yıl içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, projenin içeriğinde koşu yolu, bisiklet yolu, çocuk oyun alanı, açık otopark, peyzaj donatı alanları, yaya yürüyüş yolları ve tematik bahçelerin yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yeşil dokusu ile şehre önemli değer katacak bir projeyi daha Giresun'a kazandıracaklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın startını verdiği Millet Bahçesi projesini şehrimizde de uyguluyoruz. Millet bahçemiz şehrimizin en güzel, en gözde bölgesinde, denize karşı şehrin ortasında harika görüntüsü ile yerini alacak. Yediden yetmişe halkımızın tüm kesimine hitap edecek millet bahçemizde vatandaşlarımız doğayla baş başa hoşça vakit geçirebilecek. Vadettiğimiz projelerden birini daha hayata geçirecek olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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